Як змовилися: Дженніфер Лопес і Бейонсе задали тренд, зробивши однакові стрижки

Дженніфер Лопес привчила фанатів до образу бездоганної довговолосої блондинки, не змінюючи його багато років. Винятком стають тільки зйомки для глянцю, де вона дає волю стилістам.

Для Rolling Stone перукарі зробили їй коротке каре з чіткою лінією зрізу. Волосся зірки було покладене на прямий проділ і злегка скуйовджене, що зробило образ більш сексуальним і візуально "зменшило" і без того "вічно молодій" Джей Ло років. Стильні образи знаменитості від цього теж тільки виграли.

Дженніфер Лопес в новому образі (фото:instagram.com/jlo)

Бейонсе ж представила нову колекцію одягу Adidas x IVY PARK collection, розроблену на честь Дня святого Валентина. Співачка постала у вбраннях з нової лінії сама, одягнувши комбінезон з масивними плечима, а також латексну спідницю і топ. Але найбільше уваги привернула її зачіска.

R'nb знаменитість приміряла геометричний боб. На відміну від Джей Ло, – з чубчиком. Що ж, швидше за все, обидві зірки використали перуки, не вдаючись до стрижки. Але зачіска явно в тренді, так що тим, хто хоче змін в стилі, варто придивитися!

Бейонсе в новому образі