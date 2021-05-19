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Їй точно 56? Розкішна Моніка Беллуччі підкорила квітучим зовнішнім виглядом

Автор: Lite

Моніка Беллуччі показала нове фото, яке змусило засумніватися в її реальному віці. Актриса виглядає нереально молодою!

Новий пост зірка знову присвятила одній зі своїх останніх зйомок.

Моніка на фото постала в натуральному вигляді: легкий макіяж підкреслив її природну красу. Знімок зроблений зблизька, а тому обличчя італійської кінодіви можна розглянути у всіх деталях. Гладка пружна шкіра, ніжний овал обличчя і чуттєві губи просто звели з розуму фанатів. Шанувальники відмовляються вірити, що Моніці 56.

Моніка Беллуччі на новому фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Чудова", "Найкрасивіша назавжди", "Я люблю тебе, Моніка", "Прекрасна дівчина", "Чорт", "Виглядаєш феноменально", "Виглядаєш фантастично", - пишуть вони їй.

Нагадаємо, раніше молоду зовнішність актриси розкритикували. Шанувальники впевнені, що надмірний фотошоп тільки зменшив чарівності. Адже в свої роки Беллуччі, як і раніше, прекрасна, незважаючи на вікові зміни.

Раніше Моніка Беллуччі ностальгувала за роками кохання з Венсаном Касселем.

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Новини України актрисамодамодельМоника Беллуччи