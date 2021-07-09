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Ці форми! Кайлі Дженнер у сукні з голими сідницями підкорила мережу

Автор: RBC.UA

Кайлі Дженнер знає, що шанувальники обожнюють її фігуру. А тому намагається максимально підкреслювати форми за допомогою одягу. Часом - в прямому сенсі.

Так, "голі" сукні в гардеробі Кайлі не переводяться, і нова з них підкорила фанатів своєю оригінальністю.

Схоже, Кайлі зібралася провести вечір на світській тусовці. Так як підібрала вбрання, продумане від і до. Дівчина позує перед виходом з дому в сірій облягаючій сукні, доповненій напівпрозорими чорними вставками. Зокрема, "голі" ділянки розташовані якраз на сідницях. Під сукнею видно тонку смугу бікіні. Молода мама і одна з найбагатших дівчат планети зробила кілька кадрів, щоб її фігура не залишилася непоміченою ніким.

Кайлі Дженнер в новому платті (фото: instagram.com/kyliejenner)

Образ вона розбавила стильними деталями: в руках Кайлі тримає чарівну сумочку-клатч, а також прихопила окуляри, функція яких давно стала підкреслювати статус, а не просто захищати від UV-променів. Також бізнесвумен одягла модний браслет на верхню частину руки і кілька кілець на пальці. Виглядала вона, немов зібралася на червону доріжку. І шанувальники оцінили старання своєї улюблениці, поставивши їй близько 8 мільйонів лайків.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер нещодавно знову зійшлася з екс-коханим і батьком своєї дочки Тревісом Скоттом.

Водночас у мережі обговорюють нову версію розлучення Кім Кардашян і Каньє Уеста.

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