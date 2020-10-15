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Фотошоп ні до чого: Ешлі Грем показала розтяжки і целюліт на спекотних фото в басейні

Автор: Lite

Модель знову вирішила не приховувати недоліки

Ешлі Грем ніколи не вважала за потрібне приховувати свої недоліки. Дівчина прославилася пишними формами і закликає мільйони шанувальників любити себе такими, які вони є. У своєму блозі зірка часто показує не тільки робочі фото, на яких так чи інакше є хоч мінімальна обробка, але й чесні кадри з повсякденного життя. Не так давно американська модель продемонструвала свої форми в нижній білизні, не намагаючись приховати целюліт. Мережа була в захваті, і Ешлі вирішила повторити свій експеримент.

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Ешлі Грем в Мілані (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Якщо ви побачите, як я бігаю по міланському готелю в нижній білизні, не звертайте на мене уваги", – написала вона і запостила кілька спекотних кадрів з басейну. Грем позує у звабливій білизні. Комплект з чорного матеріалу склали стягуючі трусики з високою посадкою, а також бюстгальтер на широких бретельках. Завершують спокусливий лук сині човники на високих підборах, а також плащ з латкеса. Ешлі постала в досить провокаційних позах, і головна родзинка знімків в тому, що модель не стала їх фотошопити. На фото чітко видно розтяжки і целюліт, які анітрохи не заважають красуні відчувати себе розкутою і спокусливою.

Ешлі як завжди спокуслива (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Ти натхнення", "Спасибі", "Ти робиш світ кращим", – подякували посдідовувачі своєму мотиватору і натхненнику.

Нагадаємо, не так давно Ешлі показала, як підріс її син Айзек, якого знаменитість народила в січні цього року від коханого чоловіка Джастіна Ервіна.

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