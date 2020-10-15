Фотошоп ни к чему: Эшли Грэм показала растяжки и целлюлит на жарких фото в бассейне

Эшли Грэм никогда не считала нужным скрывать свои недостатки. Девушка прославилась пышными формами и призывает миллионы поклонников любить себя такими, какие они есть. В своем блоге звезда часто показывает не только рабочие фото, на которых так или иначе есть хоть минимальная обработка, но и честные кадры из повседневной жизни. Не так давно американская модель продемонстрировала свои формы в нижнем белье, не стараясь скрыть целлюлит. Сеть была в восторге, и Эшли решила повторить свой эксперимент.

Эшли Грэм в Милане (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Если вы увидите, как я бегаю по миланскому отелю в нижнем белье, не обращайте на меня внимания", – написала она и запостила несколько жарких кадров из бассейна. Грэм позирует в соблазнительном нижнем белье. Комплект из черного материала составили утягивающие трусики с высокой посадкой, а также бюстгальтер на широких бретельках. Завершают соблазнительный лук синие лодочки на высоких каблуках, а также плащ из латкеса. Эшли предстала в весьма провокационных позах, и главная изюминка снимков в том, что модель не стала их фотошопить. На фото отчетливо видны растяжки и целлюлит, которые ничуть не мешают красавице чувствовать себя раскрепощенной и соблазнительной.

Эшли как всегда соблазнительна (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Ты вдохновение", "Спасибо", "Ты делаешь мир лучше", – поблагодарили подписчики своего мотиватора и вдохновителя.

Напомним, не так давно Эшли показала, как подрос ее сын Айзек, которого знаменитость родила в январе этого года от любимого мужа Джастина Эрвина.