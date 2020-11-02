RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Фреймут стала "відьмою" і показала найкращий номер на "Танцях з зірками"

Автор: Світлана Мащенко

"Танці з зірками" покинула Ольга Фреймут, викликавши радість хейтерів

"Танці з зірками" після 10 ефіру 1 листопада покинули Ольга Фреймут та Ілля Падзина. Незвичайним у їх вильоті було те, що пара не танцювала "за життя", а пішла, отримавши найменшу кількість балів від суддів і голосів від глядачів.

Ольга танцювала в цю неділю з Дмитром Дікусаром (в рамках обміну партнерами).

Ефір від 1 листопада був присвячений Хеллоуїну, тому танці були містичними. Ольга постала перед глядачами в образі Панночки-відьми з гоголівського "Вія". А Дікусар став Хомою, що намагався встояти перед її чарами.

Фокстрот Ольги і Дікусара високо нахвалювали судді, які раніше переважно критикували телеведучу. Особливо сподобався танець Владу Ямі і Григорію Чапкісу. Але це не врятувало Фреймут від вильоту.

Популярні новини

Ольга Фреймут та Дмитро Дікусар, фокстрот (відео: YouTube/Танці з зірками)

У наступному ефірі в проекті будуть танцювати такі пари:

  • Надія Мейхер і Кирило Васюк,
  • Санта Дімопулос і Макс Леонов,
  • Юлія Саніна і Діма Жук,
  • Сергій Мельник і Аделіна Делі,
  • Сергій Танчинець і Яна Цибульська.

Зазначимо, що букмекери вже котрий ефір пророкують виліт з проекту Сергію Танчинцю з групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Але їхня пара з Яною Цибульська знову залишилася на проекті.

Раніше ми також писали, що суддя Григорій Чапкіс назвав найкраще танго за всю історію проекту "Танці з зірками".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ольга ФреймутТанцы со звездами