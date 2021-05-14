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З бридкого каченяти в прекрасного лебедя: Різ Уізерспун показала, якою була в школі

Автор: Lite

Різ Уізерспун - визнаний голлівудський секс-символ, найвідоміша кіноблондинка і просто красуня, яка в свої 45 може похвалитися ідеальною фігурою. Але так було не завжди.

Виявляється, в дитинстві дівчинка була практично "гидким каченям", що продемонструвала сама Різ у своєму блозі.

Різ позує на знімку в 11-річному віці. На дівчинці одягнуті чорні штани, а також смугастий джемпер з великою емблемою на грудях. У нічим не примітній дівчинці в величезний окулярах і з розпатланою зачіскою Різ важко впізнати. Хіба що чарівна посмішка видає майбутню зірку світових екранів.

Різ Візерспун стала справжньою красунею (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Це 1987 рік. Ти отримала новий крутий светр Benetton. Ти запам'ятала всі слова Белінди Карлайл "Небеса - це місце на Землі". У ці вихідні поїдеш на день народження на роликових ковзанах і пограєш у Вбивцю драконів в аркаді. Їж Whatchamacallits і пий Cherry Cokes. ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ. #tbt", - додала підпис Уізерспун.

У відповідь фанати засипали її розчуленими коментарями. Фоловерам здається, що Різ була дуже милою дитиною. Хоча багато хто в той же час захопився, як з такого простого малятка виросла настільки розкішна кінодіва.

Також Різ показала своє фото більш раннього періоду дитинства.

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