Гаррі Стайлз - ікона агендерної моди: 10 найбільш провокаційних образів співака

При цьому артист не збирається здійснювати камінг-аут. Як відомо, з січня цього року він зустрічається з актрисою Олівією Уайльд. Правда, пара намагається не афішувати свої відносини і не коментує їх розвиток. Закохані познайомилися на зйомках фільму "Не хвилюйся, дорога", режисером якого виступила американська актриса.

Гаррі Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)

"Мені подобається кидати виклик собі і робити щось незвичайне, і кінематограф безумовно є тим, що найбільш далеко від моєї зони комфорту. Я прийшов з музики, і там в деякій мірі я перебуваю в своїй зоні комфорту. Але в кіно я новачок. Я відчуваю, що багато чому навчився, а все життя - це навчання", - міркує Гаррі.

Гаррі Стайлз у новій зйомці (фото: instagram.com/dazed)