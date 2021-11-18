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Гарри Стайлз - икона агендерной моды: 10 самых провокационных образов певца

Автор: RBC.UA

Британский певец и актер Гарри Стайлз известен своим экстравагантным стилем. Но в последнее время его луки носят выраженный агендерный характер. 27-летний исполнитель любит наряжаться в платья, балетные пачки, колготки и дополнять мужские луки девичьими аксессурами.

Подтверждением его модных пристрастий стала и новая фотсессия для Dazed.

При этом артист не собирается совершать каминг-аут. Как известно, с января этого года он встречается с актрисой Оливией Уайльд. Правда, пара старается не афишировать свои отношения и не комментирует их развитие. Влюбленные познакомились на съемках фильма "Не волнуйся, дорогая", режиссером которого выступила американская актриса.

Гарри Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)

"Мне нравится бросать вызов себе и делать что-то необычное, и кинематограф определенно является тем, что наиболее далеко от моей зоны комфорта. Я пришел из музыки, и там в некоторой степени я нахожусь в своей зоне комфорта. Но в кино я новичок. Я чувствую, что многому научился, а вся жизнь - это обучение", - рассуждает Гарри.

Гарри Стайлз в новой съемке (фото: instagram.com/dazed)

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