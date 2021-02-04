Очей не відвести! Гаряча Дорофєєва в екстра міні з оголеною спиною не на жарт завела мережу

Надя Дорофєєва дебютувала в шоу "Голос країни 11" в якості зіркового наставника і вже б'є рекорди за набору сильних і харизматичних учасників у свою команду. Співачка із задоволенням ділиться закулісними фото і відео і демонструє свої вбрання для зйомок. Наприклад, на запис чергового випуску проекту вона прийшла у екстремально короткій сукні з пікантним вирізом на спині.

Співачка поділилася в Instagram знімком, на якому зображена в білосніжному міні з блискучими паєтками. Вона красиво уклала локони у високу зачіску, випустивши пасма з двох сторін на обличчя, і зробила макіяж в природних тонах, підкресливши природну красу.

"Ось і в дівчинку одяглася", – прокоментувала свій жіночний і сексапільний образ Надя, яка в повсякденному житті віддає перевагу зручному одягу і часто одягає комфортні речі-оверсайз.

Надя в сміливому міні звела з розуму точеними формами (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Одним з перших на пікантний знімок дружини відреагував Володимир Дантес – він залишив смайли у вигляді полум'я. "Істерика! Захват!" - заявила, дивлячись на гаряче фото, Маша Єфросініна.

Вау, це вбрання

Дуже гарний образ

Чарівна

Образ дуже класний

Королева

Наша дівчинка нереально красива

Така красива! Просто очей не відвести

Просто шикарний образ

Нагадаємо, що раніше Володимир Дантес поділився пікантним фото з ванни разом з дружиною Надею Дорофєєвою. Знімок був зроблений під час відпочинку на Балі.