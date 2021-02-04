Глаз не отвести! Горячая Дорофеева в экстра мини с оголенной спиной не на шутку завела сеть

Надя Дорофеева дебютировала в шоу "Голос страны 11" в качестве звездного наставника и уже бьет рекорды по набору сильных и харизматичных участников в свою команду. Певица с удовольствием делится закулисными фото и видео и демонстрирует свои наряды для съемок. Например, на запись очередного выпуска проекта она пришла у экстремальном коротком платье с пикантным вырезом на спине.
Певица поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена в белоснежном мини с блестящими пайетками. Она красиво уложила локоны в высокую прическу, выпустив пряди с двух сторон на лицо, и сделала макияж в естественных тонах, подчеркнув природную красоту.
"Вот и в девочку оделась", – прокомментировала свой женственный и сексапильный образ Надя, которая в повседневной жизни предпочитает удобную одежду и часто надевает комфортные вещи-оверсайз.
Надя в смелом мини свела с ума точеными формами (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Одним из первых на пикантный снимок жены отреагировал Владимир Дантес – он оставил смайлы в виде пламени. "Истерика! Восторг!" - заявила, глядя на горячее фото, Маша Ефросинина.
Напомним, что ранее Владимир Дантес поделился пикантным фото из ванной вместе с женой Надей Дорофеевой. Снимок был сделан во время отдыха на Бали.