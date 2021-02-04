Глаз не отвести! Горячая Дорофеева в экстра мини с оголенной спиной не на шутку завела сеть

Надя Дорофеева дебютировала в шоу "Голос страны 11" в качестве звездного наставника и уже бьет рекорды по набору сильных и харизматичных участников в свою команду. Певица с удовольствием делится закулисными фото и видео и демонстрирует свои наряды для съемок. Например, на запись очередного выпуска проекта она пришла у экстремальном коротком платье с пикантным вырезом на спине.

Певица поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена в белоснежном мини с блестящими пайетками. Она красиво уложила локоны в высокую прическу, выпустив пряди с двух сторон на лицо, и сделала макияж в естественных тонах, подчеркнув природную красоту.

"Вот и в девочку оделась", – прокомментировала свой женственный и сексапильный образ Надя, которая в повседневной жизни предпочитает удобную одежду и часто надевает комфортные вещи-оверсайз.

Надя в смелом мини свела с ума точеными формами (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Одним из первых на пикантный снимок жены отреагировал Владимир Дантес – он оставил смайлы в виде пламени. "Истерика! Восторг!" - заявила, глядя на горячее фото, Маша Ефросинина.

Вау, этот наряд

Очень красивый образ

Очаровательна

Образ очень классный

Королева

Наша девочка нереально красивая

Такая красивая! Просто глаз не отвести

Просто шикарный образ

Напомним, что ранее Владимир Дантес поделился пикантным фото из ванной вместе с женой Надей Дорофеевой. Снимок был сделан во время отдыха на Бали.