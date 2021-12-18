ru ua
Сб, 18 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Очей не відвести: Злата Огнєвіч в міні спокусливо позувала на ліжку

Новость на русском →
Субота 18 грудня 2021 17:48
Очей не відвести: Злата Огнєвіч в міні спокусливо позувала на ліжку Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка і головна героїня 2-го сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч вразила шанувальників відвертою фотосесією в розкішних готельних інтер'єрах.

Ефектними знімками, а також своїм інсайтом артистка поділилася в Instagram.

На кадрах, зроблених в бутіку-готелі в Києві, Огнєвіч постала в білій міні-сукні з довгими рукавами і глибоким декольте. Спокусливий наряд вигідно підкреслив точені форми виконавиці.

Вона доповнила ефектний образ бежевими туфлями на підборах, сережками-висульками і красивим укладанням локонами. Також Злата зробила виразний макіяж з теракотовою помадою.

Зоряна красуня млосно розкинулася на ліжку в кімнаті з червоними стінами.

Очей не відвести: Злата Огнєвіч в міні спокусливо позувала на ліжкуОчей не відвести: Злата Огнєвіч в міні спокусливо позувала на ліжкуОчей не відвести: Злата Огнєвіч в міні спокусливо позувала на ліжкуОчей не відвести: Злата Огнєвіч в міні спокусливо позувала на ліжку

Злата Огнєвіч полонила ефектною" постільною " зйомкою в міні-сукні (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

У підписі екс-холостячка поділилася з фанатами своїм інсайтом про душевний біль.

"Ділюся з вами інсайтом. Всякий душевний біль схожий на туман, який приховує від нас істину. У тумані адже абсолютно неможливо повноцінно функціонувати, як і при болю душевному. Можна лише крок за кроком вибиратися з цього туману, не знаючи точно, коли ж він закінчиться, але знаючи, що ЗА НИМ - прекрасне місце. Воно прекрасно хоча б тому, що весь туман вже позаду", - написала Огнєвіч.

Фолловери викупали співачку в компліментах, а багато хто також відзначили, що хотіли б бачити її з учасником "Холостячки 2" Максимом Тарапатою.

  • А попереду - Злата Тарапата
  • Стою з плакатом "Тарапата"
  • Ми за Злату Тарапату і маленьких Тарапатят
  • Витончена, жіночна, мила, ніжна красуня!
  • Златочка, ти права!!! Відмінний Інсайт!
  • Які гарні очі
  • Шикарні ніжки, красуня Zlata
  • Не можу відвести очей, ти просто шикарна
  • Дуже красива, розумна, талановита дівчина! Ви обов"язково будете щасливою з достойною Вас людиною! А ві гідна найкращого!
  • Класний образ
  • Така сексуальна
  • Чарівна дівчина!!!
  • Ви тут схожі на Моніку Белучі

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розповіла про ідеальну картину життя і відносини.

Ми також писали, що переможець "Холостячки 2" Задворний різко висловився про Огнєвіч і звинуватив її у хвилі хейта на свою адресу.

Читайте LITE в Google News
Злата Огнєвіч Холостячка
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Комаровський пояснив, як швидше позбутися кашлю
Комаровський пояснив, як швидше позбутися кашлю