Очей не відвести: Злата Огнєвіч в міні спокусливо позувала на ліжку

На кадрах, зроблених в бутіку-готелі в Києві, Огнєвіч постала в білій міні-сукні з довгими рукавами і глибоким декольте. Спокусливий наряд вигідно підкреслив точені форми виконавиці.

Вона доповнила ефектний образ бежевими туфлями на підборах, сережками-висульками і красивим укладанням локонами. Також Злата зробила виразний макіяж з теракотовою помадою.

Зоряна красуня млосно розкинулася на ліжку в кімнаті з червоними стінами.

Злата Огнєвіч полонила ефектною" постільною " зйомкою в міні-сукні (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

У підписі екс-холостячка поділилася з фанатами своїм інсайтом про душевний біль.

"Ділюся з вами інсайтом. Всякий душевний біль схожий на туман, який приховує від нас істину. У тумані адже абсолютно неможливо повноцінно функціонувати, як і при болю душевному. Можна лише крок за кроком вибиратися з цього туману, не знаючи точно, коли ж він закінчиться, але знаючи, що ЗА НИМ - прекрасне місце. Воно прекрасно хоча б тому, що весь туман вже позаду", - написала Огнєвіч.

Фолловери викупали співачку в компліментах, а багато хто також відзначили, що хотіли б бачити її з учасником "Холостячки 2" Максимом Тарапатою.