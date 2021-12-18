Теплих почуттів не відчуваю: переможець "Холостячки 2" різко висловився про Огнєвіч

Переможець 2 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2", бізнесмен Андрій Задворний прийняв рішення розлучитися з головною героїнею Златою Огнєвіч через 1,5 місяці відносин. Подібна новина викликала справжній скандал на пост-шоу проекту і з тих пір на чоловіка виливаються тонни хейта в мережі.

На своїй сторінці в Instagram Задворний в сторіс відповів на питання підписників - в тому числі і про те, як він зараз ставиться до співачки.

Андрій заявив, що зовсім не сумує за нею і не відчуває ніяких приємних почуттів. Чоловік не повірив у щирість сліз Злати - на його думку, вони були награними, щоб викликати жалість.

"Ніяких теплих почуттів не відчуваю. Особливо після перегляду постшоу і деяких епізодів в пості, який був після нього, сльози в сторіс ... Мене за це захейтять, але ці сльози були для того, щоб викликати до себе співчуття, а в мене це полетіло кулею. Після цих сліз все лайно вилилося на мене. Тобто, стався переворот хейта свого за весь сезон на мене", - зізнався чоловік, натякаючи на те, що отримує негативні коментарі з вини Злати.

Переможець "Холостячки 2" вважає, що отримує ще більше хейта через дії Злати Огнєвіч (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Переможець шоу додав, що не відмовляється від своїх слів про те, що йому було боляче проживати розставання, проте не розуміє, чому його так сильно ненавидять.

"Негатив такий, ніби кинув жінку, відібрав у неї квартиру і гроші вкрав, ще й двох дітей "заклав" і залишив її саму. Ми зустрічалися півтора місяці. Розлучилися абсолютно нормально, так з моєї ініціативи, але по-людськи. Вгамуйтеся тому, я нічого не зробив такого, щоб ви настільки мене купали в лайні", - обурився Задворний.

Огнєвіч поки що ніяк не відреагувала на "наїзди" колишнього коханого.