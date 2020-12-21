Очі все розкажуть: Надя Дорофєєва продемонструвала найбільш трендовий макіяж сезону

Надя Дорофєєва нещодавно стала ментором на проекті "Голос країни", 1+1 - співачка готова ділитися досвідом і енергією з початківцями. Надя порадувала фанатів визнанням, що зйомки сліпих прослуховувань завершені і свою нереальну, за її ж словами, команду вона вже зібрала.

А тепер Дорофєєва надихнула шанувальників на перемоги в світі бьюті, правда, для цього боротися ні з ким не потрібно. Співачка показала шматочок відео, де демонструє найбільш трендовий макіяж сезону - пробуємо надихнутися для новорічної вечірки!

"Мої очі тобі все скажуть", - написала Дорофєєва під відео.

Надя Дорофєєва (відео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Тренд малювати графічні стрілки і "складну геометрію" на очах прийшов з модних подіумів і тут же захопив соцмережі. Як його повторити: коли лице підготоване, нанесені зволожуючий крем і тональна основа, за допомогою підводки потрібно промальовувати чіткі стрілки, вивести їх вгору, щоб вони "відкривали" очі.

Зверху над рухомою повікою потрібним вам кольором (тим, що підходить під аутфіт або під настрій) промальовуємо "геометричні" стрілки.

Вони не повинні повторювати стрілку біля краю вій, можна дати волю фантазії - і намалювати "крила" або просто вигини, що повторюють форму очей.

В куточки очей і по рухомим повікам наносимо прозорі блискітки або рідкі прозорі тіні для сяйва.

Нижню повіку можна виділити світло-рожевим або білим олівцем, щоб очі здавалися більшими. Також за бажанням можна накласти тіні в нижньому куточку очей. Деякі візажисти вважають за краще опрацьовувати тільки верхню повіку і фарбувати тільки верхні вії.

Губи краще зробити в нюдовых тонах, щоб вони не відволікали увагу від очей.

Нагадаємо, що Дорофєєва в 2020 закінчила свою кар'єру в групі "Час і скло" і почала власну. Сольный трек співачки під назвою gorit вже запалив соцмережі і піднявся на вершини чартів.