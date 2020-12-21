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Очі все розкажуть: Надя Дорофєєва продемонструвала найбільш трендовий макіяж сезону

Автор: Lite

Надя Дорофєєва нещодавно стала ментором на проекті "Голос країни", 1+1 - співачка готова ділитися досвідом і енергією з початківцями. Надя порадувала фанатів визнанням, що зйомки сліпих прослуховувань завершені і свою нереальну, за її ж словами, команду вона вже зібрала.

А тепер Дорофєєва надихнула шанувальників на перемоги в світі бьюті, правда, для цього боротися ні з ким не потрібно. Співачка показала шматочок відео, де демонструє найбільш трендовий макіяж сезону - пробуємо надихнутися для новорічної вечірки!

"Мої очі тобі все скажуть", - написала Дорофєєва під відео.

Надя Дорофєєва (відео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Тренд малювати графічні стрілки і "складну геометрію" на очах прийшов з модних подіумів і тут же захопив соцмережі. Як його повторити: коли лице підготоване, нанесені зволожуючий крем і тональна основа, за допомогою підводки потрібно промальовувати чіткі стрілки, вивести їх вгору, щоб вони "відкривали" очі.

  • Зверху над рухомою повікою потрібним вам кольором (тим, що підходить під аутфіт або під настрій) промальовуємо "геометричні" стрілки.
  • Вони не повинні повторювати стрілку біля краю вій, можна дати волю фантазії - і намалювати "крила" або просто вигини, що повторюють форму очей.
  • В куточки очей і по рухомим повікам наносимо прозорі блискітки або рідкі прозорі тіні для сяйва.
  • Нижню повіку можна виділити світло-рожевим або білим олівцем, щоб очі здавалися більшими. Також за бажанням можна накласти тіні в нижньому куточку очей. Деякі візажисти вважають за краще опрацьовувати тільки верхню повіку і фарбувати тільки верхні вії.
  • Губи краще зробити в нюдовых тонах, щоб вони не відволікали увагу від очей.

Нагадаємо, що Дорофєєва в 2020 закінчила свою кар'єру в групі "Час і скло" і почала власну. Сольный трек співачки під назвою gorit вже запалив соцмережі і піднявся на вершини чартів.

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Новини України певецНадя Дорофеєва