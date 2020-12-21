Очі все розкажуть: Надя Дорофєєва продемонструвала найбільш трендовий макіяж сезону

Надя Дорофєєва нещодавно стала ментором на проекті "Голос країни", 1+1 - співачка готова ділитися досвідом і енергією з початківцями. Надя порадувала фанатів визнанням, що зйомки сліпих прослуховувань завершені і свою нереальну, за її ж словами, команду вона вже зібрала.
А тепер Дорофєєва надихнула шанувальників на перемоги в світі бьюті, правда, для цього боротися ні з ким не потрібно. Співачка показала шматочок відео, де демонструє найбільш трендовий макіяж сезону - пробуємо надихнутися для новорічної вечірки!
"Мої очі тобі все скажуть", - написала Дорофєєва під відео.
Надя Дорофєєва (відео: instagram.com/nadyadorofeeva/)
Тренд малювати графічні стрілки і "складну геометрію" на очах прийшов з модних подіумів і тут же захопив соцмережі. Як його повторити: коли лице підготоване, нанесені зволожуючий крем і тональна основа, за допомогою підводки потрібно промальовувати чіткі стрілки, вивести їх вгору, щоб вони "відкривали" очі.
Нагадаємо, що Дорофєєва в 2020 закінчила свою кар'єру в групі "Час і скло" і почала власну. Сольный трек співачки під назвою gorit вже запалив соцмережі і піднявся на вершини чартів.