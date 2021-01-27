З голими грудьми на снігу: 55-річна Елізабет Херлі розбурхала мережу оголеним тілом

Елізабет Херлі відома тим, що у свої 55 виглядає дуже молодо. А ще тим, що не пропускає нагоди блиснути спокусливим тілом у відвертих вбраннях. Але якщо зазвичай вона вибирає хоч і сексуальні вбрання, але в межах пристойності. То в останньому пості вирішила показати себе і зовсім без нічого.

Екс-кохана Х'ю Гранта позує на фото в один трусиках і з голими грудьми. Зверху вона накинула шубку з чорно-білим скандинавським принтом. Образ гарячої красуні, яка позує на засніженому дворі свого будинку, доповнює досить яскравий макіяж і пишна укладка хвилями.

Елізабет сколихнула мережу (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

"Як я могла встояти?", - пише вона під галереєю. Знімки наробили багато галасу в мережі, особливо багато суперечок викликало авторство фото. І Елізабет вирішила розставити всі крапки над і у своєму Twitter. Актриса написала: "Я зовсім не вважаю, що таблоїди плутають факти, але ці фотографії були зроблені моєї 80-річною матір'ю. Не зовсім впевнена, заспокоює це розум чи ні".

"Я ревную", "Ти приголомшлива дівчинка, чорт їх забирай", "Прекрасна", "Твоя мама прекрасна! Будь ласка, одягни шапку або ти застудишся, дорога", "Мене не хвилює, хто це зробив. Як ти виглядаєш так добре в п'ятдесят, чорт забирай?", - не можуть намилуватися фанати.

Раніше зірка розповіла, що на карантині вона дуже захопилася консервацією.