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Горбунов натякнув Осадчій на третю дитину: "Марійка буде в 40"

Автор: Марина Настевич

Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка трохи більше місяця тому народила третього сина, поділилася ніжним фото з новонародженим Данилом. 38-річна зірка зізналася, що дитина змусила її відчути себе молодшою, а її чоловік Юрій Горбунов тут же натякнув, що хотів би ще й дівчинку.

Трепетним кадром з малюком теледіва поділилася в Instagram.

На знімку Осадча в чорній майці, без макіяжу і з гулькою на голові відображена в залитому сонцем саду, тримаючи синочка на руках і мило посміхаючись.

Зіркова мама зізналася, що знову вчиться спати по 3 години, однак при цьому часом відчуває себе 19-річною - саме в цьому віці вона народила першу дитину.

Катя показала молодшого синочка (фото: instagram.com/kosadcha)

"Маленька дитина робить маму молодшою. Адже в черговий раз чомусь вчишся, знову вчишся розуміти тон кряхтіння, бажання без слів і спати по три години між годуваннями. Ілля народився, коли мені було 19, Іван в 33, Данило в 37. І зараз ніби знову повернулася в свої дев’ятнадцять, адже так само гуляю з візком по осінніх вулицях і так само тримаю на руках маленького хлопця, а тим часом Іллі виповниться 19 за кілька днів", - написала Катя.

Судячи з реакції Горбунова, він не хотів би на цьому зупинятися - 51-річний ведучий натякнув дружині, що хотів би ще й дівчинку.

"А Марійка буде в 40", - написав Юрій в коментарі під публікацією дружини.

Зазначимо, що Горбунов і Осадча виховують двох спільних дітей - 4-річного Івана та новонародженого Данилу.

Користувачі мережі оцінили винахідливість Горбунова і підтримали його.

  • Дуже гарні, милість. Марійку обов'язково
  • Катя, ви такі прекрасні в своєму чоловічому царстві, будьте щасливі ви і вся ваша чудова сім'я
  • Фото - прекрасне, пост - чудовий, але все перевершив комент Юрія
  • Про Марійку повеселило
  • Копія Горбунов з боку
  • Юра, браво
  • А Марійку треба
  • Три синочка, потрібно подумати про красунечку доньку
  • Ви неперевершена!
  • Ааа, який солодкий
  • Маленький Юрчик

Нагадаємо, раніше Осадча і Горбунов зворушили ніжними фото місячного сина Данила.

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Катя ОсадчаЮрій Горбунов