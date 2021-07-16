Горбунов і Осадча топлес поніжилися в басейні і збентежили мережу: "спекотний кайф"

Катя Осадча насолоджується літніми днями - тепла пора року радує ведучу, яка, незважаючи на цікаве положення, активно працює і поєднує відпочинок з сім'єю з поїздками і походами на світські заходи. А ось вільний час цілком присвячує рідним і близьким.
Так, чоловік ведучої Юрій Горбунов показав в Instagram, як разом з дружиною купається в басейні біля будинку.
Катя з чоловіком обіймаються у воді і виглядають абсолютно щасливими. Варто звернути увагу, що теледіва вирішила поплавати без верху купальника. Ведуча обійшлася без макіяжу і завбачливо зібрала волосся ззаду.
"Середина літа! Ловіть моменти! Згадайте спеку цього сезону тоді, коли прийти морози!"- звернувся до підписників Юрій.
Юрій і Катя позували в обнімку в басейні (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники Каті і Юрія звернули увагу на те, що ведуча купається топлес. До слова, улюблений кумам залишив сердечка під постом Потап.
До слова, в минулі вихідні Юрій вчив сина Ваню плавати в басейні, хлопчик купався разом із зірковим татом і освоював ази плавання.
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала свою кавунову сукню. Фото було зроблено під час відпочинку за кордоном, ведуча позувала на яхті.