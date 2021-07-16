Горбунов и Осадчая топлес понежились в бассейне и смутили сеть: "знойный кайф"

Катя Осадчая наслаждается летними днями – теплое время года радует ведущую, которая, невзирая на интересное положение, активно работает и совмещает отдых с семьей с поездками и походами на светские мероприятия. А вот свободное время всецело посвящает родным и близким.
Так, муж ведущей Юрий Горбунов показал в Instagram, как вместе с женой купается в бассейне возле дома.
Катя с мужем обнимаются в воде и выглядят абсолютно счастливыми. Стоит обратить внимание, что теледива решила поплавать без верха купальника. Ведущая обошлась без макияжа и предусмотрительно собрала волосы сзади.
"Середина літа! Ловіть моменти! Згадайте спеку цього сезону тоді,коли прийдуть морози!" - обратился к подписчикам Юрий.
Юрий и Катя позировали в обнимку в бассейне (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники Кати и Юрия обратили внимание на то, что ведущая купается топлес. К слову. Любимым кумовьям оставил сердечки под постом Потап.
К слову, в прошлые выходные Юрий учил сына Ваню плавать в бассейне, мальчик купался вместе со звездным папой и осваивал азы плавания.
Напомним, что ранее Катя Осадчая показала свое арбузное платье. Фото было сделано во время отдыха за границей, ведущая позировала на яхте.