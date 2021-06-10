Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі засипала мережу відвертими фото в бікіні

Емілі Ратаковскі показала нові фото і відео з вечірки на честь свого 30-річчя . Свято модель влаштувала для найближчих: на райський відпочинок вирушили коханий чоловік, син і подруги Емілі.

Ратаковскі, яка вже повернулася у форму після пологів, відірвалася по повній , засипавши мережу жаркими знімками в купальниках.

З собою в поїздку Емілі прихопила кілька пляжних комплектів. Дівчина обожнює бікіні, але віддала данину моді на злиті купальники. Вона вибрала закритий купальник з квітковим принтом, який завдяки високим вирізам на стегнах підкреслив її розкішні форми. Також вона приміряла купальник з аналогічного матеріалу, але з шортиками. З аксесуарів Емілі воліла капелюх-панаму, численні аксесуари у вигляді ланцюгів, намиста і великі кільця.

Емілі Ратаковскі на відпочинку (фото: instagram.com/emrata)

Для різноманітності модель взяла з собою і кілька суконь. Наприклад, Емілі показала фото в чарівній сукні-хустці тропічного забарвлення. Молода матуся виглядає просто чудово, зібравши масу лайків завдяки своєму зовнішньому вигляду. Але не менше користувачів мережі захопили знімки з сином Емілі.