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Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі засипала мережу відвертими фото в бікіні

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, Четвер 10 червня 2021 18:19
Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі засипала мережу відвертими фото в бікіні Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі показала нові фото і відео з вечірки на честь свого 30-річчя. Свято модель влаштувала для найближчих: на райський відпочинок вирушили коханий чоловік, син і подруги Емілі.

Ратаковскі, яка вже повернулася у форму після пологів, відірвалася по повній, засипавши мережу жаркими знімками в купальниках.

З собою в поїздку Емілі прихопила кілька пляжних комплектів. Дівчина обожнює бікіні, але віддала данину моді на злиті купальники. Вона вибрала закритий купальник з квітковим принтом, який завдяки високим вирізам на стегнах підкреслив її розкішні форми. Також вона приміряла купальник з аналогічного матеріалу, але з шортиками. З аксесуарів Емілі воліла капелюх-панаму, численні аксесуари у вигляді ланцюгів, намиста і великі кільця.

Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі засипала мережу відвертими фото в бікініГаряча матуся: Емілі Ратаковскі засипала мережу відвертими фото в бікініГаряча матуся: Емілі Ратаковскі засипала мережу відвертими фото в бікіні

Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі засипала мережу відвертими фото в бікініГаряча матуся: Емілі Ратаковскі засипала мережу відвертими фото в бікініГаряча матуся: Емілі Ратаковскі засипала мережу відвертими фото в бікініЕмілі Ратаковскі на відпочинку (фото: instagram.com/emrata)

Для різноманітності модель взяла з собою і кілька суконь. Наприклад, Емілі показала фото в чарівній сукні-хустці тропічного забарвлення. Молода матуся виглядає просто чудово, зібравши масу лайків завдяки своєму зовнішньому вигляду. Але не менше користувачів мережі захопили знімки з сином Емілі.

Раніше ми писали, що Ратаковскі підкорила мережу розкішною фігурою у вбранні від Versace.

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