Гаряча матуся: повністю гола Ешлі Грем захопила мережу формами

Ешлі позує посеред лісу, на тлі яскраво світить сонце. Знімок був зроблений під час вагітності дівчини, і вона продемонструвала своє розкішне тіло у всій красі. І, як завжди, не приховуючи деталей на зразок целюліту або зайвих кілограмів. Незважаючи на те що шанувальникам не вдалося прокоментувати дане фото, вони напевно залишилися в захваті від відвертості зірки.

Ешлі Грем в період вагітності (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, первістка модель plus size народила від свого чоловіка Джастіна Ервіна, з яким красуня познайомилася в церкві. Пара відразу зрозуміла, що їх пов'язує щось більше. Віра (обидва виявилися дуже релігійними), захоплення спортом і здоровим способом життя, любов до подорожей і захоплення фешн-бізнесом... Закохані щасливі в шлюбі вже більше 10 років вже точно мають намір продовжувати в тому ж дусі.