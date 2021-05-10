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Гаряча матуся: повністю гола Ешлі Грем захопила мережу формами

Автор: Lite

Ешлі Грем не залишилася осторонь від Дня матері, який відзначали вчора, 9-го травня. Але крім фото з сином і чоловіком, вона поділилася і чимось більш гарячим.

Ешлі Грем зробила в сторіз свого Instagram-блогу репост знімка, на якому позує повністю оголеною.

Ешлі позує посеред лісу, на тлі яскраво світить сонце. Знімок був зроблений під час вагітності дівчини, і вона продемонструвала своє розкішне тіло у всій красі. І, як завжди, не приховуючи деталей на зразок целюліту або зайвих кілограмів. Незважаючи на те що шанувальникам не вдалося прокоментувати дане фото, вони напевно залишилися в захваті від відвертості зірки.

Ешлі Грем в період вагітності (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, первістка модель plus size народила від свого чоловіка Джастіна Ервіна, з яким красуня познайомилася в церкві. Пара відразу зрозуміла, що їх пов'язує щось більше. Віра (обидва виявилися дуже релігійними), захоплення спортом і здоровим способом життя, любов до подорожей і захоплення фешн-бізнесом... Закохані щасливі в шлюбі вже більше 10 років вже точно мають намір продовжувати в тому ж дусі.

Раніше ми писали, що Ешлі продемонструвала стильний образ на основі велосипедок і вітровки.

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