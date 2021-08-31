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Гарячі сестрички: Белла і Джіджі Хадід в пікантних образах блищать на обкладинці глянцю

Автор: RBC.UA

Белла і Джіджі Хадід - найбільш затребувані моделі в світі. Зараз старша з них, 26-річна Джіджі, взяла паузу в кар'єрі, присвятивши себе материнству. А молодша, 24-річна Белла, в цей час наполегливо робить кращі обкладинки. Незважаючи на те, що їхні шляхи розійшлися, сестри продовжують дружити, часто зустрічаються і діляться спільними фото.

Кілька годин тому дівчата зробили ностальгічні пости, в яких висловили один одному свої почуття.

Белла запостила відразу кілька фото, на яких вона з сестрою ще зовсім діти. Обидві малі одягнені стильно і мило: вони красуються в яскравих купальниках, з однаковими намистом і квітчастими косинками на голівках. На другому знімку дівчатка одягнені в білі сукні та вінки. На третьому Белла позує в мереживній сукні.

Всі кадри вийшли емоційними і живими, що неймовірно зворушило шанувальників знаменитих сестер. Також багато відзначили, що по дівчаткам відразу видно: підростають майбутні супермоделі. Важко посперечатися!

Джіджі і Белла в дитинстві (фото: instagram.com/bellahadid)

Джіджі в свою чергу показала архівну обкладинку V Magazine, де вони знялися разом з Белою. Фотосесія була проведена в 2015 році. І сестри на ній приміряли спокусливі і стильні луки: нижню білизну з панчохами, а також хутряні накидки. Цілком можливо, що молода мама сумує за зйомками і планує повернутися.

Джіджі і Белла Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Раніше Белла показала, як тепло і модно одягнутися восени.

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