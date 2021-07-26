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Гаряче! Напівгола Ізабель Гулар блиснула досконалим тілом

Автор: RBC.UA

Ізабель Гулар показала нову порцію жарких знімків: 36-річна супермодель рекламує прикраси і модні речі. Але фанати, як завжди, не змогли відірвати очей від її досконалого тіла.

Втім, Ізабель явно на це і розраховувала. Фото викликали небувалий ажіотаж серед її фоловерів у блозі Instagram.

Дівчина обожнює демонструвати свою фігуру з різних ракурсів. Вона фотографується біля басейну, на тренажерах, в різній ступені оголеності. Але цього разу вона і зовсім відмовилася від "верху", показавши оголені груди. Правда, прикрила їх довгим волоссям.

Ізабель Гулар в новому образі (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Образ її склали широкі джинси з великими квітами, а також яскраво-жовта панама. Вона ідеально перегукувалася з манікюром Гулар. Також Ізабель взяла з собою вузькі сонцезахисні окуляри і масу прикрас: підвіски, браслети і трендові кільця, які носять на різних фалангах пальців.

"Ідеал", "Просто досконалість", - не зупиняються фанати, які немов не можуть знайти інших порівнянь. Але це дійсно відмінно характеризує спортивну фігуру бразильської красуні.

Нагадаємо, раніше Ізабель показала гарячі фото в бікіні.

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