UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Горячо! Полуголая Изабель Гулар блеснула совершенным телом

Автор: RBC.UA

Изабель Гулар показала новую порцию жарких снимков: 36-летняя супермодель рекламирует украшения и модные вещи. Но фанаты, как всегда, не смогли оторвать глаз от ее совершенного тела.

Впрочем, Изабель явно на это и рассчитывала. Фото вызвали небывалый ажиотаж среди ее фолловеров в блоге Instagram.

Девушка обожает демонстрировать свою фигуру с разных ракурсов. Она фотографируется у бассейна, на тренажерах, в разной степени оголенности. Но в этот раз она и вовсе отказалась от "верха", показав обнаженную грудь. Правда, прикрыла ее длинными волосами.

Изабель Гулар в новом образе (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Образ ее составили широкие джинсы с крупными цветами, а также ярко-желтая панама. Она идеально перекликалась с маникюром Гулар. Также Изабель взяла с собой узкие солнцезащитные очки и массу украшений: подвески, браслеты и трендовые кольца, которые носят на разных фалангах пальцев.

"Идеал", "Просто совершенство", - не останавливаются фанаты, которые словно не могут найти других сравнений. Но это действительно отлично характеризует спортивную фигуру бразильской красавицы.

Напомним, ранее Изабель показала горячие фото в бикини.

Читайте LITE в Google News
телофигурастильмодель