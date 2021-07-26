Горячо! Полуголая Изабель Гулар блеснула совершенным телом

Девушка обожает демонстрировать свою фигуру с разных ракурсов. Она фотографируется у бассейна, на тренажерах, в разной степени оголенности. Но в этот раз она и вовсе отказалась от "верха", показав обнаженную грудь. Правда, прикрыла ее длинными волосами.

Изабель Гулар в новом образе (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Образ ее составили широкие джинсы с крупными цветами, а также ярко-желтая панама. Она идеально перекликалась с маникюром Гулар. Также Изабель взяла с собой узкие солнцезащитные очки и массу украшений: подвески, браслеты и трендовые кольца, которые носят на разных фалангах пальцев.

"Идеал", "Просто совершенство", - не останавливаются фанаты, которые словно не могут найти других сравнений. Но это действительно отлично характеризует спортивную фигуру бразильской красавицы.