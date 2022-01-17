Готовий цілувати пісок: Дантес підкорив романтикою з Дорофєєвою на пляжі в Мексиці

Зіркова парочка зробила селфі, зворушливо тримаючись за руки. Надя позувала в ліловому купальнику з ліфом-шторкою, демонструючи пружний бюст і рельєфний живіт.

Ймовірно, в цей день було прохолодно, так як поверх бікіні співачка також одягла сірі штани і білу сорочку, яку не стала застібати. На голові у артистки рожева кепка і вона мило склала губи в повітряному поцілунку на камеру. Дантес був у сірій сорочці.

Він присвятив дружині рядки з відомої пісні, злегка переінакшивши на свій лад.

Дантес і Дорофєєва влаштували романтичну прогулянку по пляжу в Мексиці (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Я готовий цілувати пісок, по якому ти ходила ... Але там водорості, тому поки не буду", - мило написав Дантес.

Підписники розчулилися ніжностям подружжя і залишили їм теплі коментарі.