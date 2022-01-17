Готов целовать песок: Дантес покорил романтикой с Дорофеевой на пляже в Мексике

Надя Дорофеева и Владимир Дантес открыли для себя Мексику - по совету друзей Потапа и Насти они решили провести отпуск в Тулуме и активно делятся в сети впечатлениями и красочными фото. Артист показал атмосферный кадр с прогулки по пляжу с любимой и сделал романтическое признание.
Снимок был опубликован на Instagram-страничке исполнителя.
Звездная парочка сделала селфи, трогательно держась за руки. Надя позировала в лиловом купальнике с лифом-шторкой, демонстрируя упругий бюст и рельефный живот.
Вероятно, в этот день было прохладно, так как поверх бикини певица также надела серые штаны и белую рубашку, которую не стала застегивать. На голове у артистки розовая кепка и она мило сложила губы в воздушном поцелуе на камеру. Дантес был в серой рубашке.
Он посвятил жене строчки из известной песни, слегка переиначив на свой лад.
Дантес и Дорофеева устроили романтическую прогулку по пляжу в Мексике (фото: instagram.com/vladimirdantes)
"Я готов целовать песок, по которому ты ходила… Но там водоросли, поэтому пока не буду", - мило написал Дантес.
Подписчики умилились нежностям супругов и оставили им растроганные комментарии.
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева в крошечном бикини подразнила горячим фото и похвасталась точеной фигурой.