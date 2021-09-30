Готова до нового роману: Дженніфер Еністон зізналася, що хоче завести сім'ю

"Поки нікого значного не з'являлося на моєму горизонті. Але я думаю, що час прийшов. Я думаю, що готова ділити себе з кимось іншим. Я довго не хотіла цього робити. Мені дійсно подобалося бути однією, не бути частиною пари. Я була у відносинах з 20 років. Так що в тому, щоб не поспішати, було щось приємне",-поділилася 52-річна актриса.

Дженніфер Еністон розповіла про особисте (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Зірка серіалу "Друзі" зазначила, що хоч вона і мріє створити сім'ю, це не означає, що вона тут же буде реєструватися на сайтах знайомств. "Будь ласка, ніяких Tinder і Rayas. Я зі старої школи", - сміється вона.

Дженніфер також перерахувала якості, які хоче бачити у своєму партнері. Виявилося, що велике значення вона надає першому поцілунку, а також невимушеності в розмові з чоловіком.

"Це хороший показник. Впевненість, але не зухвалість, гумор, щедрість, доброта до людей, працездатність. І справа не тільки в тому, як ти виглядаєш. Я хочу жити довго і не сидіти в інвалідному кріслі, коли мені буде 80 років", - міркує Еністон, яка дуже ретельно стежить за своїм фізичним станом.