Говорив їй цього не робити: півфіналіст "Холостячки" розговорився про Мішину та стосунки з новою коханою

Радіоведучий і шоумен Андрій Рибак покинув проект "Холостячка" за крок до фіналу. Хлопець наважився розповісти Ксенії Мішиній про те, що за межами проекту його чекає інша і навіть відверто зізнався про те, що спочатку не ставився до участі в реаліті-шоу серйозно. В результаті хлопець все ж повернувся до дівчини на ім'я Аліна, яка з розумінням поставилася до ситуації. Після закінчення проекту Андрій вирішив відверто розповісти про своїх стосунки і почуттях до екс-холостячки.

У інтерв'ю для YouTube-каналу Олі Кривдюк радіоведучий пояснив, чому він зважився на одкровення з Ксенією і зізнався їй про те, що за межами проекту його любить і чекає інша дівчина.

"Якщо б мене злили раніше, мені було б легше. А тут, коли все вже так далеко зайшло, я прийшов до висновку, що треба все сказати. Для мене це було важливо. Після нашого діалогу я був готовий йти. Але знову ж таки я дав задню – пролонговане рішення. Я чітко пам'ятаю - на церемонії після діалогу, коли Ксюша почала говорити (а вона любить інтригуючі промови), я пам'ятаю, що розумію - я вже йду. Мені здавалося, що чесність розрулить ситуацію, але не в мою користь. Якщо можна було обійти негатив і емоційний удар, який отримали ці дві дівчини – Ксюша і Аліна, я б це зробив. Але я вважаю, що в підсумку так треба було. І якщо б я не сказав, було б по-іншому, але гірше", - вважає він.

Андрій розповів Ксенії правду про тношениях за рамками проекту (фото: instagram.com/rybak_sydney)

Андрій також розповів, що написав Аліні після вильоту з проекту і як вибачився перед дівчиною. "Загальний посил був: я шкодую, що все так сталося і їй було так боляче і неприємно", - зазначив Рибак.

У підсумку Аліна стала дівчиною Андрія і вони досі разом. Він познайомив з обраницею своїх товаришів по проекту - Євгенія Ковтуненко та Олексія Тригубенко.

"Вона дивилася проект, і деякі серії навіть зі мною. Хоч я говорив їй це не робити. Коли все закінчилося для мене, я зрозумів, що я всю цю історію дуже роздмухав – з Ксюшею і з цим проектом", - вважає півфіналіст "Холостячки".

Андрій Рибак знайшов своє щастя після закінчення проекту (фото: instagram.com/rybak_sydney)

Андрій заявив, що в умовах проекту йому важко було розпізнати свої справжні почуття. Погляд зі сторони після шоу допоміг тверезо оцінити ситуацію і поранити вчинки двох дівчат.

"З одного боку, тобі ніяким чином не відповідають взаємністю, тебе постійно просять говорити про почуття до себе, але не відповідають мало-мальськи хоч чимось, прикриваючись правилами проекту. А з іншого боку ти бачиш, що тобі кажуть: Не дивлячись на те, що ти зробив, на твої помилки, почуття залишаються. І ти бачиш два полярних ставлення до себе. Тому я шкодую, що тоді не пішов", - зізнався хлопець.

"У мене дійсно були почуття до Мішиної в момент проекту. Це те, чого я боявся. Я опинився з дівчиною в закритих умовах, і сприйняв якусь прихильність, змагання з іншими чоловіками, симпатію, і драматизував її", - підсумував Андрій.

Андрій чесно розповів про почуття до Мішиной

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина висловилася про весілля з переможцем проекту Олександром Еллертом.