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Хочеться вирізати серце: Сєдокова стривожила відвертими розмовами про особисте

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Вівторок 09 листопада 2021 17:35
Хочеться вирізати серце: Сєдокова стривожила відвертими розмовами про особисте Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Styler

Анна Сєдкова намагається бути з шанувальниками максимально відвертою - вона емоційно ділиться особистим і показує своє життя в соцмережах як на долоні. Нещодавно артистка збентежила правдою про стосунки з третім чоловіком Янісом Тіммою, а тепер вона стривожила новим щемливим зізнанням.

Про особисте Анна заговорили зі сторінки в Instagram.

Анна позує у вільній темній футболці і чорних велосипедках, на ногах – стильні замшеві казаки. Волосся артистка гладко зачесала назад і віддала перевагу темній помаді.

"Відступаючи назад. Після зайвої відвертості завжди хочеться сховатися. Після найбільшої любові завжди хочеться вирізати серце. Після того, як знищив когось, завжди йдеш до церкви молитися за здоров'я",- написала вона.

Хочеться вирізати серце: Сєдокова стривожила відвертими розмовами про особисте

Анна поділилася потаємним (фото: instagram.com/annasedokova)

У розділі "сторіс" вона дала невелике пояснення і оголосила про те, то хоче взяти тимчасовий таймаут в соцмережах.

"Я все частіше нестабільна. І не хочеться бути на прив'язі у соціальних мереж. Все частіше хочеться нікому нічого не віддавати. Коло звужується", - написала співачка.

Хочеться вирізати серце: Сєдокова стривожила відвертими розмовами про особисте

Скріншот (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники жваво поцікавилися, що ж змусило Анну написати стільки відвертий і особистий пост, але вона залишила їх питання без відповідей.

  • Правда.Щось сталося?
  • Коли 2 дні тому бачила Ваші сторіс відразу зрозуміла стан, в якому ви зараз. Навіть сказала сама собі: відчуваю, що Анна втомилася і "сказала нам зайве"
  • Відступаючи назад, іноді робиш крок вперед
  • Бережи себе красуня і краще, звичайно, менше розповідати про те, що робиться на душі, бо невідомо в які вуха потрапить інформація і як її використовують. Заздрісників зараз повно і навколо тому ніхто, крім тебе про тебе не подбає.

Нагадаємо, що раніше Анна Сєдокова заговорила про уколи краси.

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Ганна Сєдокова
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