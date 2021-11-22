"Холостячка 2" Огнєвіч заговорила про особисте життя і зробила зізнання про себе: все інше - не моє

"Новий рік для мене особливе свято. І я завжди під Новий Рік загадувала бажання, які стосуються особистого життя. Весь грудень для мене якийсь чарівний. Я в тому році собі загадала зустріти коханого чоловіка", - заінтригувала Злата.

Вона зізналася, що любить готувати сніданки для коханого чоловіка, друзів, гостей і батьків, які можуть до неї нагрянути.

Під Новий Рік Огнєвіч загадала зустріти свою долю (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Все інше - не моє, а вранці у мене з'являється якесь натхнення. Я люблю корисні штучки: тости з авокадо, люблю гречаний хліб, засушують його в духовці, перед тим, як зробити авокадо-тост. Кашки ... Це може лляна каша на кокосовому молоці з манго, бананами, трошки м'яти, горішки туди покласти", - розповіла холостячка.

Артистка не вживає молочні продукти, виняток - пармезан. Співака нагадує, що вона вегетаріанка і м'ясо не їсть.

Злата купує заготовки, адже часу на приготування страв у неї в обріз. Вона визнає, що медитуючи на розкриття жіночності, завжди готує випічку - саме так у неї відгукується її жіноча суть.

У дитинстві співачка обожнювала еклери, які мама їй завжди готувала на свята. Улюблена страва - картопля з білими грибами і соліннями: огірками і помідорами.

Злата називає себе "справжнім гастромисливцем", адже в Києві вона знає всі заклади і місця, де можна купити найсмачніші продукти і страви.

Також співачка загадла про незвичну подорож з кулінарними нотками. У Бангкоку вона побачила, як на рожні смажили величезного крокодила. М'ясо крокодила зірка пробувала років 8-10 років тому і порівняла його з курячим з солодкуватим присмаком. Безстрашна зіркова гурманка також пробувала личинки. "До речі, це смачно", - зізналася Злата.