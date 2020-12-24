"Холостячка" Мішина відповіла на критику: робіть вибір серцем, а не на калькуляторі

"Холостячка" Ксенія Мішина вибрала свого кавалера і назвала переможцем шоу 34-річного ведучого Олександра Еллерта, заслуживши не тільки привітання глядачів, але і зіткнувшись з критикою з боку деяких шанувальників.

Тепер актриса змушена виправдовуватися в Instagram за своє рішення у фіналі реаліті, боротися з хейтерами, реагувати на різні фейки та відповідати на звинувачення.

Дівчина звернулася до підписників і зазначила, що не переслідував корисливі цілі на проекті "Холостячка" та обирала серцем.

Також Мішина розгледіла в подібних нападках, як "оголився цілий пласт проблем у нашому суспільстві".

"Величезна кількість страхів, які керують вибором дівчат. Страх бідності, незахищеності, гонитва за сумками, шубами, затишним будинком і повна відсутність довіри до світу", - написала вона.

Актриса наголошує, що в прагненні до матеріальної захищеності та добробуту немає нічого поганого, але "не тільки за рахунок чолов'яги ж - у вас ще є ви!"⠀

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я розумію, чому так бомбануло. Багато хто побачив в одному з героїв - шанс! Багато хто так і писали: Ксюша, ти упустила свій шанс. Я не сперечаюся, для когось так і є, і зустрівши такого чоловіка, дівчина з такою позицією навіть подумає, що закохана, адже разом з ним отримає задоволення своїх матеріальних і емоційних проблем. А замість подяки даруватиме йому секс. Так виходить?! Особисто мені це пахне смаженим, вже вибачте", - йдеться в публікації.

Мішина також запевнила, що нікого з учасників шоу - претендентів на своє серце - не обманювала. Але припустила, що душевний біль хтось дійсно міг відчувати.

"Але на щастя у фіналі залишалися усвідомлені чоловіки, які, йдучи на проект, розуміли, що так може бути з кожним!" - пише вона.

В результаті Ксенія побажала шанувальникам любити і поважати себе, шукати не легких шляхів, проте "способи розвиватися, щоб у момент, коли доля подарує вам можливість вибору, ви мали можливість зробити його серцем, а не на калькуляторі".

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт (фото: instagram.com/holostyakstb)

Нагадаємо, раніше переможець "Холостячки" розповів, як домігся серця Мішиної - Олександр Еллерт зізнався, що переживав і боявся.

Також повідомлялося, що Оля Полякова розкритикувала вибір "Холостячки" Мішиної та заявила, що життя її нічому не вчить.