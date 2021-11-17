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"Холостячка" Огнєвіч в прозорій білизні поділилася заповітним бажання: багато чого б віддала

Автор: Styler

"Холостячка 2" Злата Огнєвіч продовжує своє знайомство з учасниками реаліті, яких залишилося вже четверо. Незабаром їй належить спілкування з батьками потенційних наречених, а поки артистка інтригує гарячими фото і натяками.

На сторінці Злати в Instagram повився пікантний кадр.

Зірка постала перед шанувальниками в спокусливому будуарному образі - розкішний чорний комплект білизни, прозорий пояс для панчіх, червоні губи і об'ємна зачіска. Співачка застигла над книгою, залишеною на туалетному столику, і дивиться кудись вдалину.

Злата Огневич завела мережу гарячим фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Я б багато віддала, щоб опинитися в театрі "Лілія" і взяти участь у виставі "Місто жінок". Але цього театру вже давно немає, його знесли в Нью-Йорку. Вірніше, його знесли в романі Елізабет Гілберт "Місто жінок". Я вже давно нічого крутіше по глибині не читала. Справжнісінька жіноча сповідь, історія цілої епохи 20-го століття. Історія про прийняття себе, емансипацію, втрату невинності вельми цікавим способом, багато жінок впізнають у чомусь себе, читаючи цю книгу",-поділилася своєю літературною знахідкою співачка.

Також вона навела цитату з фінальної частини твору і зазначила, що текст її підкорив "до сліз, до найпотаємніших куточків душі".

Шанувальники оцінили не тільки вражаючий уривок з книги, але і спокусливий зовнішній вигляд артистки.

  • Яка ви красива
  • Злата, ти прекрасна і чарівна
  • Шикарна Злата
  • Злата, ви супер!
  • Красуня
  • Sexy Lady
  • Дуже гаряче
  • Дуже гарна!

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч розповів, як розговорити чоловіка на першому побаченні.

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Злата ОгнєвічХолостячка