"Холостячка" Огневич засвітила фаворитів, а Вакарчук вперше став батьком: топ гучних новин тижня

Холостячка 2 Злата Огневич видала фаворитів

Найромантичніше шоу майбутньої осені - "Холостячка 2" - стартує тільки 17-го вересня. Але вже зараз в мережі є маса інформації про те, як проходили зйомки і навіть натяки, які з женихів домігся особливого розташування зірки. Минулого тижня ми написали, хто з чоловіків буде претендувати на серце чарівної співачки. А також розповіли подробиці про деяких учасників. Так, завдяки першим кадрам і тизерам вже можна зрозуміти, на кого Злата Огневич буде робити ставку.

Злата Огневич, схоже, вже закохана (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Від очей шанувальників не сховалося, що співачка звертає увагу на тих, хто готовий проявити сміливість і не боїться широких жестів. На думку деяких фанатів, при романтичних вчинках і заявах, які готують їй деякі учасники, очі Огневич просто світяться. Так що фаворитом співачки буде яскрава і сильна особистість. А вже зараз з усіх претендентів можна виділити кілька лідерів. Що ж, подивимося, чи виправдаються прогнози фанатів.

Святослав Вакарчук вперше став батьком

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше став батьком. Сина назвали Іван, на честь покійного батька співака. Точну дату народження, як і інші подробиці цієї щасливої події, не розголошують. Як вдалося дізнатися пресі, нову обраницю Святослава звуть Євгенія Яцута, їй 39 років. Жінка працює в кінопродюсерській компанії Radioactive. Вона знімала для групи Вакарчука кліп "В небо жене".

Вакарчук в дитинстві, Ляля Фонарьова (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Нагадаємо, цього року популярний виконавець розлучився з Лялею Фонарьовою, разом з якою виховував дочку Діану. Дівчина народилася в попередньому шлюбі екс-дружини співака, а спільних дітей у пари не було.

Володимир Остапчук знову потрапив у скандал

Популярний шоу-мен і ведучий Володимир Остапчук, який брав участь у проекті "Танцюють всі", все ще відчуває на собі відгомони даної події. Так, його партнерка Ілона Гвоздьова розкрила нові подробиці конфлікту, який виник між ними.

Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ілона вважає, що Володимир своєю заявою на шоу про розлучення направив на неї весь гнів телеглядачів. Саме на неї в результаті полетіли всі камені, хоча вона щаслива в своєму шлюбі. Зірка хотіла б, щоб про неї думали як про професійну танцівницю, а не як про розлучницю. І ніякі інтриги вона б не хотіла використовувати заради піару. Як зізналася дівчина, їй довелося буквально стримувати свого чоловіка, щоб він не "розібрався" з Остапчуком.

"По-перше, я поважаю свого чоловіка дуже сильно. По-друге, я не для того 10 років працювала. Для мене важливі його почуття, для мене важливо моє моральне відчуття внутрішньо. Я не готова заради якогось поста або статті пожертвувати. Я милого переконувала, щоб він не набив морду Володі Остапчуку і тим, хто намагався щось сказати, і слава богу, що він мене послухав", - зізналася артистка.