Холостяк 11 Заливако висловився про інтим на проекті і свої вподобання в ліжку

Холостяк 11 Михайло Заливако зробив свій фінальний вибір і залишився з переможницею Ганною Богдан після проекту. Пара швидко з'їхалася і почала жити разом. Михайло, як справжній джентльмен, взяв питання фінансового забезпечення сім'ї на себе і розповів, як розподілено бюджет в парі. Також він відкрито говорить не тільки на тему грошей, але і відповідає на інтимні питання.

В інтерв'ю Славі Дьоміну в програмі " Слава+ " Заливако проговорився про секс на проекті і розповів про свої вподобання в ліжку.

За слова Михайла, мова про інтимну близькість на шоу навіть не йшла, до того ж, жодна учасниця не пропонувала йому подібне. Все, що відбувалося глядачі могли бачити своїми очима, адже головний герой і дівчата були постійно під прицілом камер, після побачень і спілкування, їх розводили в різні боки.

Обраниця холостяка, Анна Богдан підтвердила слова свого коханого і запевнила, що в рамках реаліті сексу у неї не було.

Михайло Заливако і Анна Богдан більше не приховують пристрасть і і ніжність (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Також Заливако зазначив, що в сексі вітає експерименти і різноманітність. Для нього немає нічого гіршого, ніж нудний і одноманітний інтим.

"Мені здається, найдивніше - коли у стосунках сексу немає. Або коли він простий і звичайний. Напевно, у людей в голові недозволено зробити щось таке. Я не знаю, кому цікаво все життя тра*ся в місіонерській позі. Я до числа таких людей не належу", - запевнив бізнесмен.

Заливако і Богдан зробили особисті зізнання