"Холостяк" Михайлюк таємно одружився на матері своєї дочки: перші фото і відео

"Холостяк 10", а нині законний чоловік і батько Максим Михайлюк не зміг побудувати любов зі своєю екранною обраницею Дашею Ульяновою, зате незабаром після розриву з переможницею проекту знайшов свою долю – модель Дарую Хлистун. У квітні Макс вперше став батьком - у пари народилася дочка Аріана. І ось, нарешті, пілот таємно одружився на мамі малятка і офіційно став чоловіком.

Кадри з торжества з'явилися в Instagram Stories Дар'ї, а також фото з молодятами опубліковано на сторінці ведучої весільної церемонії закоханих Юлії.

Судячи з усього, скромне торжество відбулося в четвер, 8 липня. Наречений і наречена віддали перевагу не традиційниму вбранню, а зручним літнім лукам. Даша вибрала білу сукню-міді вільного крою з рукавами-ліхтариками. Взуття-зручні трендові "гладіатори". Вона розпустила волосся, і обмежилася легким майже непомітним макіяжем.

Макс же одягнув білу футболку, джинсові шорти і білі кросівки.

Макс і Даша таємно розписалися (фото: instagram.com/juliya.kryazheva)

"Не буду описувати атмосферу романтики церемонії, сюрпризи процесу, як подарунок долі і ніжність взаємних відносин ...Констатую факт: дуже класна, ніжна, красива пара", - описала Макса і Дашу ведуча церемонії.

У коротких відео зі сторінки Даші і весільного організатора можна побачити щасливу пару і їх особливу гостю – донечку Аріану. Молодята також гордо демонструють документи про реєстрацію шлюбу.

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