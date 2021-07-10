RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Холостяк" Михайлюк таємно одружився на матері своєї дочки: перші фото і відео

Автор: Ольвія Агаркова

"Холостяк 10", а нині законний чоловік і батько Максим Михайлюк не зміг побудувати любов зі своєю екранною обраницею Дашею Ульяновою, зате незабаром після розриву з переможницею проекту знайшов свою долю – модель Дарую Хлистун. У квітні Макс вперше став батьком - у пари народилася дочка Аріана. І ось, нарешті, пілот таємно одружився на мамі малятка і офіційно став чоловіком.

Кадри з торжества з'явилися в Instagram Stories Дар'ї, а також фото з молодятами опубліковано на сторінці ведучої весільної церемонії закоханих Юлії.

Судячи з усього, скромне торжество відбулося в четвер, 8 липня. Наречений і наречена віддали перевагу не традиційниму вбранню, а зручним літнім лукам. Даша вибрала білу сукню-міді вільного крою з рукавами-ліхтариками. Взуття-зручні трендові "гладіатори". Вона розпустила волосся, і обмежилася легким майже непомітним макіяжем.

Макс же одягнув білу футболку, джинсові шорти і білі кросівки.

Макс і Даша таємно розписалися (фото: instagram.com/juliya.kryazheva)

"Не буду описувати атмосферу романтики церемонії, сюрпризи процесу, як подарунок долі і ніжність взаємних відносин ...Констатую факт: дуже класна, ніжна, красива пара", - описала Макса і Дашу ведуча церемонії.

У коротких відео зі сторінки Даші і весільного організатора можна побачити щасливу пару і їх особливу гостю – донечку Аріану. Молодята також гордо демонструють документи про реєстрацію шлюбу.

Екс-холостяк і його кохана зв'язали себе узами шлюбу

Нагадаємо, що нещодавно Макс Михайлюк вперше показав обличчя донечка. Екс- "холостк" зізнався, що з появою на світ малятка зрозумів, що таке справжнє щастя.

Читайте LITE в Google News
Холостяксвадьба