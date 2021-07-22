Ідеал: Ізабель Гулар запаморочила голови фанатам спортивною фігурою

Ізабель Гулар в новому літньому вбранні (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Ізабель позує в білому злитому купальнику з високими вирізами на стегнах і глибоким декольте. Зверху вона накинула яскраво-червону сорочку з фіолетовими манжетами, прикрашену візерунком з білих вічно модних турецьких огірків. Дівчина також прихопила сонцезахисні окуляри в червоній оправі форми cat eye, а ще не забула про модні прикраси цього літа: численні ланцюжки в кілька рядів, браслети, великі сережки, а також кільця на всіх пальцях.

До слова, Ізабель також показала модну зачіску: високий хвіст-"мальвинка" на одну сторону зробив образ зухвалим і спокусливим.