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Ідеал: Ізабель Гулар запаморочила голови фанатам спортивною фігурою

Автор: RBC.UA

Ізабель Гулар показала нові пляжні образи, підкоривши фоловерів своєю спортивною фігурою. Беремо до уваги модні ідеї і надихаємося на регулярні тренування!

Ізабель Гулар - рекордсменка зі спортивних мотиваційних роликів, а також жарких пляжних образів. Кілька годин тому супермодель виклала в мережу черговий з них. Лук вийшов стильним і сексуальним.

Ізабель Гулар в новому літньому вбранні (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Ізабель позує в білому злитому купальнику з високими вирізами на стегнах і глибоким декольте. Зверху вона накинула яскраво-червону сорочку з фіолетовими манжетами, прикрашену візерунком з білих вічно модних турецьких огірків. Дівчина також прихопила сонцезахисні окуляри в червоній оправі форми cat eye, а ще не забула про модні прикраси цього літа: численні ланцюжки в кілька рядів, браслети, великі сережки, а також кільця на всіх пальцях.

До слова, Ізабель також показала модну зачіску: високий хвіст-"мальвинка" на одну сторону зробив образ зухвалим і спокусливим.

Також раніше ми писали проєще одну інста-модницю - Беллу Хадід. Модель продемонструвала незвичайний літній лук для зустрічі з друзями.

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