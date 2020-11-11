Ідеал: Катерина Кухар в пікантній позі на рожевому дивані надихнула фоловерів мудрістю

Катерина Кухар - одна з найулюбленіших глядачами телеперсон. Суддя "Танці з зірками 2020" доводить фоловерів свого мікроблогу практично кожним постом до екстазу. Стильні образи майже завжди доповнюються мудрими висловлюваннями, так що, швидше за все, пости летять прямо в папку "зберегти".

Ось і на цей раз зірка розповіла, що стоїть за її зовнішньою легкістю. Виявляється, цю якість примі довелося виробляти роками і по-справжньому над нею працювати. І, як завжди, свою розповідь Катерина проілюструвала стильними фото: Кухар позує у сукні від українського дизайнера Артема Климчука на рожевому дивані. Пікантна поза артистки і "сильні" вісловлювання - запорука успіху Кухар в соцмережах.

Катерина Кухар -"легко" лежати на дивані - праця (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Справжнє мистецтво, коли танцюристи підносять все так, ніби їм все дається легко, і здається, що будь-хто може встати і зробити так само. Коли ніхто не розуміє, скільки праці за цією легкістю стоїть... Я думаю, що саме ця "легкість" важлива не тільки в професійній і творчій діяльності, але і в житті.

Це той цінний навик, який дозволяє не потонути в рутині труднощів, а навпаки, стати ще надихаючою людиною і inspire інших на звершення! Люди, що володіють цією якістю, - безмежні в своїх можливостях!", - написала Кухар.

"Мій ідеал!", "Ви красива", "Шикарні", "Прекрасна!", "Немає слів, ось це краса", - написала користувачі мережі.

Нагадаємо, Кухар обожнює стильні образи, які для неї створюють стилісти "Танців з зірками 2020". Зірка показала в Instagram, як вона позує в обтягуючому платті м'ятного кольору. На одному зі знімків вона інтригуюче оголила свої ноги, чим викликала бурю захоплення у своїх фоловерів.