Идеал: Катерина Кухар в пикантной позе на розовом диване вдохновила фолловеров мудростью

Екатерина Кухар - одна из самых обожаемых зрителями телеперсон. Судья "Танцы со звездами 2020" приводит фолловеров своего микроблога практически каждым постом в экстаз. Стильные образы почти всегда дополняются мудрыми высказываниями, так что, скорее всего, посты летят прямиком в "сохраненки" пользователей.

Вот и на этот раз звезда рассказала, что стоит за ее внешней легкостью. Оказывается, это качество приме пришлось вырабатывать годами и по-настоящему над ним трудиться. И, как обычно, свой рассказ Катерина проиллюстрировала стильными фото: Кухар позирует в платье от украинского дизайнера Артема Климчука на розовом диване. Пикантная поза артистки и цепляющие слова - залог успеха Кухар в соцсетях.

Катерина Кухар -"легко" лежать на диване - труд (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Настоящее искусство, когда танцоры преподносят все так, будто им все дается легко, и кажется, что любой может встать и сделать так же. Когда никто не понимает, сколько трудов за этой легкостью стоит... Я думаю, что именно эта "легкость" важна не только в профессиональной и творческой деятельности, но и в жизни.

Это тот ценный навык, который позволяет не утонуть в рутине сложностей, а наоборот, стать еще вдохновленней и inspire других на свершения! Люди, обладающие этим качеством, - безграничны в своих возможностях!", - написала Кухар.

"Мой идеал!", "Вы красивая", "Шикарны", "Прекрасная!", "Нет слов, вот это красота", - написала пользователи сети.

Напомним, Кухар обожает стильные образы, которые для нее создают стилисты "Танцев со звездами 2020". Звезда показала в Instagram, как она позирует в обтягивающем платье мятного цвета. На одном из снимков она интригующе оголила свои ноги, чем вызвала бурю восторга у своих фолловеров.