Ідеальна: Барбара Палвін у спортивному вбранні підкорила витонченою фігурою

Барбара позує, сидячи на підлозі, в обнімку з малятком - дочкою її тренера. Одягнена вона в просту футболку і облягаючі легінси. Без макіяжу і з кінскьким хвостом, вона виглядає, немов школярка. Також впадає в око помітно більш струнка фігура одного з найбільш пишнотілих "ангелів" Victoria's Secret. Нагадаємо, саме цим дівчина відрізнялася від інших колег по подіуму і стала негласним символом початку зміни суворої політики бренду, який завжди віддавав перевагу моделям з класичними параметрами.

Барбара Палвін в спортзалі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Варто визнати, що зараз, коли Барбара, нарешті, схудла, не всі залишилися цим задоволені. Багато фанатів під минулим постом висловили думку, що вона стала схожа на всіх інших.

"Я просто не розумію, як ви дозволяєте VS називати вас плюс сайз... Чесно", "Вона виразно схудла. Ймовірно, через те, що вона думала, що вона товста", "Я точно її знаю? Навіть її обличчя змінилося... Тепер вона схожа на будь-яку іншу модель... Ми обожнювали її за реалістичне, але здорове тіло, і я просто не хочу, щоб вона виглядала, як анорексична модель", "Я думаю, вона схудла, ні? Я тільки що переглядав її попередні фотографії, і тут вона здається худіша, але стандарт краси VS такий отруйний...", - обговорюють фолловери Палвін.