Вона ідеальна: Кім Кардашьян в легінсах і топі похвалилася спортивною фігурою

Кім одягла для тренування облягаючі легінси і топ яскраво-жовтого відтінку. Доповнили їх кросівки, а також гумові шльопанці такого ж кольору. Волосся Кім зібрала у високий хвіст, а макіяж зробила мінімальний. Виглядає 40-річна телезірка і бізнес-вумен помітно більш стрункою і має чудовий свіжий вигляд. Видно, що Кім не втрачає часу і займається собою.

Кім Кардашьян обожнює спорт (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Краса, люблю тебе", "Найбільш гарненька назавжди", "Тобі так пасує жовтий", "Королева", "Просто вогонь", "Ох, дитино", - не можуть стримати своїх захоплень фанати.

Раніше свою досконалу фігуру показала і молодша сестра Кім, 25-річна Кендалл Дженнер. Як професійна модель, вона намагається приділяти своїй формі максимум часу, а потім надихати своїх фанатів результатами.