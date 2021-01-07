Ідеальне тіло: 51-річна Дженніфер Лопес в крихітному бікіні спокушає формами

Дженніфер Лопес показала нове фото з пляжу, яке звело шанувальників з розуму. Співачка одягла крихітне бікіні бордового відтінку, яке вигідно підкреслило золотистий загар тіла спекотної зірки. Вона позує, повернувшись до камери полубоком, а потім її видатні форми і осина талія виставлені в найбільш вигідному світлі.



Лопес не втомлюється підкорювати мережу (фото: instagram.com/jlo)

Пляжний образ Дженніфер розбавила стильними деталями: капелюшок від Dior модної форми, окуляри на півобличчя того ж бренду, а також великі сережки-кільця. Зірка стоїть на тлі блакитного неба, спокусливо відтягуючи трусики на стегнах. Виглядай Лопес як завжди неперевершено.

"Пляжний бум!", - написала вона під життєрадісним і світлим знімком. А шанувальники не стали мовчати про всі достоинсва її фігури. "Ти неймовірна", "Бомба", "Ідеал", "Вау", "Реальна королева", "Найбільш ідеальне тіло у всьому світі", - захоплюються вони.

Раніше співачка також показала пару роликів з океанського узбережжя, де приміряла бікіні інших відтінків. Виглядає 51-річна зірка по-справжньому щасливою і просто світиться. Як видно, дружині Алекса Родрігеса давно не вистачало сонця, тепла і води.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес підкорила мережу своєю молодістю у відео без косметики.