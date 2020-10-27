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Ікона стилю: Надя Дорофєєва підкорила фанатів луком-"мультяшкою"

Новость на русском → Вівторок 27 жовтня 2020 13:15
Ікона стилю: Надя Дорофєєва підкорила фанатів луком-"мультяшкою" Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва показала новий образ-"мультяшку"

Надя Дорофєєва – визнаний еталон краси у своїх фанів, вони захоплюються всім, що робить співачка, а ще - тим, як вона виглядає. Співачка вміє по-особливому поєднувати одяг і аксесуари. Наприклад, цього разу в Instagram Надя показала стильні знімки - співачка в образі героїні аніме міркує про те, що таке стиль.

На фото, які продемонструвала Надя, у неї незвичайна зачіска - два пучка-"хвостики" з боків. Співачка одягнена в куртку-оверсайз, на шиї у неї чорно-біле намисто, вона підморгує своїм шанувальникам. Неможливо не відзначити, що у Дорофєєвої відмінний настрій.

Ікона стилю: Надя Дорофєєва підкорила фанатів луком-&quot;мультяшкою&quot;Ікона стилю: Надя Дорофєєва підкорила фанатів луком-&quot;мультяшкою&quot;Надя Дорофєєва: образ та настрій - у гармонії (instagram.com/nadyadorofeeva/)

"Образ створює настрій або настрій диктує образ? Як у вас?", - запитала співачка у шанувальників.

Фолловери тут же почали хвалити свою улюбленицю, називати її іконою стилю і дякувати за натхнення, яке Надя дарує їм: "Боже,яка ти офігенна", "Ну це прям шик", "Така класна!", "Красуня!", "Вау, Надя!". А ще розповіли, як у них із настроєм та образом, виявилося, що у всіх по-різному.

Нагадаємо, що чоловік співачки Володимир Дантес у всьому готовий підтримати улюблену дружину. Наприклад, в її натюрель-флешмобі. Коли в своєму Instagram Надя влаштувала день без макіяжу і показала в сторіс "справжнє обличчя", Володимир, не довго думаючи, запостив своє власне обличчя і сказав, мовляв, дивись, Надя, я без косметики і всі цих справ.

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