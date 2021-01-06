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Ікона: Тіна Кароль захопила шанувальників новим луком для Голосу країни

Автор: Lite

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно стала моделлю для свічки, яку відлили по її фігурі. На скульптурі співачка сидить з сумним виразом обличчя, підігнувши одну ногу.

За словами творців, знадобилося понад 700 годин роботи художників, скульпторів, дизайнерів та майстрів по заливці, щоб вийшов фінальний варіант.

Але суддя "Голосу країни" на 1+1 хвалиться своїми формами не тільки в арт-роботах: у своєму мікроблозі Тіна запостила знімки, на яких вона позує в новому образі.

Шкіряне плаття тілесного кольору з пікантними вирізами з боків, пов'язка, каблук - фанати прийшли в захват від виду зірки і назвали її, ні багато, ні мало, - іконою.

"Приголомшлива", "Шикарна", "Кращий тренер", "Ікона", "Богиня", "Дуже красива", - засипали співачку лайками та коментарями шанувальники зірки.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol/)

Тіна Кароль нещодавно прикрасила обкладинку колекційного видання книги Ukrainian Women in Vogue. Команда українського видання присвятила випуск жінкам України, що змінюють світ тут і зараз.

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