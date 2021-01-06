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Икона: Тина Кароль восхитила поклонников новым образом для Голоса страны

Автор: Lite

Украинская певица Тина Кароль недавно стала моделью для свечи, которую отлили по ее фигуре. На скульптуре певица сидит с томным выражением лица, подогнув одну ногу.

По признанию создателей, потребовалось более 700 часов работы художников, дизайнеров, скульпторов и мастеров по заливке, чтобы получился финальный вариант.

Но судья "Голоса страны" на 1+1 хвастается своими формами не только в арт-работах: в своем микроблоге Тина запостила снимки, на которых она позирует в новом образе.

Кожаное платье телесного цвета с пикантными вырезами по бокам, повязка, каблук - фанаты пришли в восторг от вида звезды и назвали ее, ни много, ни мало, - иконой.

"Потрясающая", "Шикарная", "Лучший тренер", "Икона", "Богиня", "Очень красивая", - засыпали певицу лайками и комментариями поклонники звезды.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol/)

Тина Кароль недавно украсила обложку коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue. Команда украинского издания посвятила выпуск женщинам Украины, меняющим мир здесь и сейчас.

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