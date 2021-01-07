Ілона Гвоздьова зачарувала сімейним Різдвом трьох поколінь: очі радіють

Ілона Гвоздьова зустрічає свята вдома в тісному сімейному колі. Напередодні новорічно-різдвяних свят хореограф поділилася з шанувальниками підказками, що подарувати коханим з особливого приводу, а також розповіла, як швидко відновити форму після низки смачних вихідних. Перед Різдвом вона вирішила поділитися сімейними зворушливими кадрами з дорогими людьми – мамою, донькою Рієй, маленьким сином Домініком та чоловіком Іваном.

Ілона опублікувала в Instagram душевні кадри і показала, як готувалася до Святвечора з найріднішими. За такого прекрасного приводу вона вирішила розповісти шанувальникам про сімейні традиції родом з дитинства. За словами Гвоздьової, Різдво вона чекала більше, ніж Новий рік.

"Напередодні Святвечора можна колядувати, співати пісні, заходити до всіх в гості і збирати цукерки і грошики. Сьогодні цю традицію в нашій родині вже так не дотримуються, і не походиш особливо по Києву з колядками", - зазначила Ілона.

Ілона відзначає свята в колі близьких і рідних (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Разом з тим, вона запевнила, що традиційні страви для Святвечора ніхто не відміняв. Так, на столі обов'язково були кутя, узвар, млинці, холодець, соління, салати та інші смачні наїдки. До слова, рецептом куті переможниця " Танців з зірками 2018" напередодні Різдва поділилася з шанувальниками.

"Красуні. Зі святом вас, мої дорогі. Дивлюся на вашу родину, і очі радіють. Ви такі гарні", - привітала під фотосетом Ілону Марина Узєлкова. Шанувальники хореографа також оцінили повні тепла і душевності кадри трьох поколінь родини хореографа.

"Як мило", "Дуже гарно", "Фото чудові!", "Красуні!" - писали зворушені юзери.