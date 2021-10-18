Ілона Гвоздьова раптом похвалила MELOVINа і різко відповіла на критику в мережі: може "нагинати" тільки чоловік

У 7-му ефірі MELOVIN і Ліза Русина виконали румбу під живе виконання Артема Пивоварова "Збирай мене". Гвоздьова з балкона назвала румбу артиста приголомшливою.

"Я побачила дуже класну роботу стегон, була крута кукарача, ти дуже круто відкривав руки і, дійсно, твоя партнерка відчувала себе в руках дійсно крутого партнера. Спасибі тобі", - заявила вона.

Наступного дня Ілона вже традиційно опублікувала свій коментар про сьомий випуск. При цьому вона гнівно відкинула звинувачення в будь-якому тиску і впливі на її слова і оцінки в шоу.

"Головною темою обговорення знову став мій коментар щодо пари MELOVIN і його партнерки: "мовляв, похвалила його, тому що керівництво "1+1" її нагнуло"! Запам'ятайте, мої дорогі підписники, мене може "нагинати" тільки мій чоловік! Я кажу те, що вважаю за потрібне і так, як цього заслуговують учасники, щодо ефіру і виступу", - різко відповіла танцівниця.

Ілона Гвоздьова прокоментувала сьомий ефір "Танців з зірками" і румбу Меловіна (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

В цілому ефір вона оцінила позитивно і навіть назвала його гарячим.

"Ефір був гарячим у прямому сенсі слова, палав, дим ширяв по паркету, авто стояло на сцені, зірки падали з-під купола, туалетний папір літав по сцені, Кузьма Скрябін був з нами, багато було чудових легендарних артистів на сцені, які посилили цей ефір своїми піснями. Танці були різні, більше про них і пари в оглядах. Були пари, які приємно здивували і пари, які несподівано розчарували. Але в цілому ефект WOW був від атмосфери і синтезу вокалістів, танцюристів, історій і танців. Повернення "старої гвардії" в особі Олександра Прохорова підкреслило професіоналізм і результат ми бачили на сцені. Підсумки цього ефіру в принципі на 50% збіглися з моїми внутрішніми переконаннями. Але видно, що всі хлопці злегка втомилися, це читається за кількістю травмованих учасників. Бережіть себе і чекаємо наступний ефір. Всім удачі", - поділилася своїми враженнями Гвоздьова.