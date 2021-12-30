Ірина Білик підкорила мережу "інопланетним" образом: космічно красива

51-річна Ірина постала в об'ємному сріблястому вбранні, що нагадує скафандр, і перуці зі з'єднаних разом скляних кульок. Оригінальний аутфіт доповнюють сині гумові рукавички і яскравий макіяж з акцентом на очах.

Ірина Білик здивувала незвичайним "інопланетним" луком (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Якби я жила за межами нашої планети, я б виглядала саме так. Як ви думаєте, на інших планетах знають, що таке музика? І чи є у них свої зірки?" - підписала фото Білик.

Користувачі мережі залишилися в захваті від такого образу артистки і викупали її в компліментах.