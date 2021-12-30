RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ірина Білик підкорила мережу "інопланетним" образом: космічно красива

Автор: Марина Настевич

Знаменита українська співачка Ірина Білик, чию зовнішність на спільному з Наталією Могилевською фото нещодавно розкритикували в мережі, вразила шанувальників незвичайним "інопланетним" образом.

Знімком в ефектному луці зірка поділилася в Instagram.

51-річна Ірина постала в об'ємному сріблястому вбранні, що нагадує скафандр, і перуці зі з'єднаних разом скляних кульок. Оригінальний аутфіт доповнюють сині гумові рукавички і яскравий макіяж з акцентом на очах.

Ірина Білик здивувала незвичайним "інопланетним" луком (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Якби я жила за межами нашої планети, я б виглядала саме так. Як ви думаєте, на інших планетах знають, що таке музика? І чи є у них свої зірки?" - підписала фото Білик.

Користувачі мережі залишилися в захваті від такого образу артистки і викупали її в компліментах.

  • Ірочка, ви завжди виглядаєте космічно
  • Ірина підкорила всіх земних красенів, тепер очарує всіх інопланетян
  • Снігова королева. На інших планетах слухають тільки Іру Білик
  • Пісні Ірини Білик звучать скрізь. Навіть за межами нашої планети. І таких, як ви, не буває
  • Ірочка, образ прекрасний. Я, не читаючи пост, відразу сказала: яка принадність, це ж інопланетна модниця, з міжзоряного Союзу
  • Ірина, ви чарівна!
  • Впевнена, Ваші пісні слухають навіть у космосі
  • Іра - ти космос!!!
  • Космічно красива
  • Дуже крутий образ!!!!
  • Краща Діва

Нагадаємо, раніше в Мережу потрапили ексклюзивні фото сина-іменинника Білик Табриза з перших днів до сьогодні.

Читайте LITE в Google News
Ірина Білик