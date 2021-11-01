Ірина Федишин в купальнику вихваляється апетитними формами на пляжних фото

"Кого сюди телепортувати?" - підписала знімки 34-річна Ірина, яка разом зі своїм чоловіком Віталієм Човником виховує двох дітей.

Краса Ірини Федишин не лишає байдужим її підписників (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Відомо, що співачка відпочиває в Кемері, де "прекрасна природа і багато сюрпризів".

Цікаво й те, що Ірина з родиною вже відпочивали у цьому готелі три роки тому.

Але згадала про це зірка лише тоді, коли заселилася у номер.

От як буває - курйози трапляються навіть там, де на них не чекаєш.

Ірина Федишин відпочиває у Кемері (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

"У готелі, який ми обрали, - для діток справжній рай. Довго розповідати, але хто слідкує, той може побачити у сторіс, як круто ми тут проводимо час. Це справжній турецький Діснейленд з найбільшим парком атракціонів та аквапарком. Дуже багато розваг", - розповіла Ірина.

Ірина Федишин відпочиває з родиною у Туреччині (фото: instagram.com/irynafedyshyn)