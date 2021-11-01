UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ирина Федишин в купальнике хвастается аппетитными формами на пляжных фото

Автор: Юлия Бойко

Популярная украинская певица Ирина Федишин похвасталась формами на пикантных и горячих фотографиях с отдыха в Турции.

Фотографии, которые сразу взялись комментировать поклонники звезды, артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Кого сюда телепортировать?" - подписала снимки 34-летняя Ирина, которая вместе со своим мужем Виталием Човником воспитывает двоих детей.

Красота Ирины Федишин не оставляет равнодушным ее подписчиков (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Известно, что певица отдыхает в Кемере, где "прекрасная природа и много сюрпризов".

Интересно и то, что Ирина с семьей уже отдыхали в этом отеле три года назад.

Но вспомнила об этом звезда лишь тогда, когда заселилась в номер.

Вот как бывает - курьезы случаются даже там, где их не ждешь.

Ирина Федишин отдыхает в Кемере (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

"В отеле, который мы выбрали, - для деток настоящий рай. Долго рассказывать, но кто следит, тот может увидеть у сторис, как круто мы здесь проводим время. Это настоящий турецкий Диснейленд с самым большим парком аттракционов и аквапарком. Очень много развлечений", - рассказала Ирина.

Ирина Федишин отдыхает с семьей в Турции (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Раньше Федишин поразила формами на видео из спортзала.

Смотрите также трогательные редкие фото Кати Осадчей со старшим сыном-именинником.

Читайте LITE в Google News
Ирина Федишин