Ірина Шейк і Бредлі Купер заінтригували спільною прогулянкою з донькою: знову разом?

Ірина цього разу вибрала образ кежуал. Блакитні рвані джинси з високою посадкою популярна модель доповнила футболкою з кумедним принтом Міккі Мауса, висловивши любов до тренду на дитячі речі. А зверху накинула яскраво-червоний лакований плащ з чорним хутряним коміром. Останній штрих - масивні черевики на товстій підошві, а також сонцезахисні окуляри і багатошарове "кольє" з кілька ланцюжків на шиї.

Ірина Шейк і Бредлі Купер з донькою (фото: скрін Instagram)

Батько Леї, голлівудський красень Бредлі Купер, одягнув на прогулянку спортивні укорочені брюки і світло-блакитну футболку, а також вітровку, які поєднав з чорними високими кедами і бейсболкою.

Ну а малятко турботливі батьки одягнули з ніг до голови в трендові речі. Чорні легінси Versace, джемпер з принтом і тренч (напевно від Burberry – Рікардо Тіші регулярно надсилає Ірині подарунки для її дочки). Одягнена стильно і незвично, Лея цього разу гордо йшла по вулиці поруч з батьками, а не сиділа в колясці, як це буває найчастіше.

Такий спільний вихід наробив чимало галасу в мережі. Багато хто розцінив його як щось більше, аніж батьківські обов'язки. Адже зазвичай Ірина і Бредлі по черзі гуляють з донькою. Тим не менш, швидше за все, мова про колишню романтику в парі не йде. Шейк зізнавалася, що їм вдалося залишитися у відмінних відносинах, незважаючи на розрив. Все заради Леї.